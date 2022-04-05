Российских военных, которые совершали зверства в Буче, через две недели снова планируют вернуть в Украину. Их хотят перебросить на харьковское направление.

Об этом в Telegram-канале сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, снова вернется на передовые позиции в Украине.

По состоянию на 4 апреля, по данным ГУР, бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину, ориентировочно – на харьковское направление.

"Подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают "специальные задачи". Первая из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах", - сообщает ГУР Минобороны.

Также в украинской разведке считают, что передислокация этой бригады на участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, необходима, чтобы сделать невозможным предоставление ими показаний на будущих судах.

Также в украинской разведке сообщают, что военнослужащие этой бригады не хотят возвращаться в Украину, но российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Напомним, ранее ГУР Минобороны опубликовало список личных данных российских военных бригады, которая находилась в Буче.

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Кроме того, сообщалось, что New York Times опубликовала спутниковые фото тел, которые лежали в Буче, когда там стояли войска России.

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