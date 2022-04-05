Российские сайты сообщают, что в столице РФ прошла акция "Буча-Москва". Во время перформанса активист лежал в разных местах в центре российской столицы на земле с завязанными за спиной руками. Именно в таком положении в Буче нашли убитых людей.

Напомним в освобожденной Буче нашли братскую могилу и большое количество трупов на улицах. На жуткие кадры уже отреагировали представители посольства США, политики Израиля и Великобритании, президент Евросоюза, ООН, а также в Германии, Польше, Японии. Зеленский назвал убийства в Буче геноцидом и пригрозил России за затягивания в переговорах.

Также мы сообщали, что прокуроры обнаружили в Буче пыточную в подвале детского санатория.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о массовых убийствах в Буче, которые наверняка окажут большое влияние на ход событий и на войне.