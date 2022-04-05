Мэр Бучи Анатолий Федорук призвал местных депутатов и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в освобожденный город.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Сейчас в городе и соседних селах нет света, газа и связи, поэтому Федорук призвал специалистов помогать с восстановлением жизненно важной инфраструктуры.

Также он просит руководство местной больницы запустить медучреждение.

"Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурса. Участие каждого важно", - сказал он.

Буча уже стала символом зверств россиян на оккупированных территориях. После обнаружения большого количества трупов на улицах прокуроры нашли в Буче пыточную в подвале детского санатория.

При этом Зеленский заявил, что в Бородянке и других освобожденных городах жертв может быть больше, чем в Буче.

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