Представители немецкой промышленности считают, что введение общеевропейского эмбарго на российский уголь "более чем обоснованно", но отмечают, что с газом ситуация иная.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на руководителя Федерального объединения немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма.

"Зверства в Буче требуют решительного и недвусмысленного ответа со стороны Запада", - заявил Руссвурм.

При этом он считает, что полный отказ от поставок российского газа, дефицит которого другие поставщики не смогут быстро восполнить, стал бы "огромным стресс-тестом для ЕС".

Правительство ФРГ также отвергает эмбарго на импорт российского газа и предупреждает о серьезном ущербе для экономики, сообщает агентство.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, какие санкции Евросоюз вводит против России. Их уже поддержали более 40 стран. По ее словам, предлагается ввести запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ – вторым по величине российским банком.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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