США в рамках военной помощи на общую сумму в 300 млн долларов планирует передать Украине дроны-камикадзе Switchblade 600, которые оснащены сенсорами и видеокамерами и могут автоматически поражать цель.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, которое ссылается на свои источники, Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade новейшей модели, вооруженных противотанковыми боеголовками, в дополнение к ранее объявленным поставкам менее мощной версии. Оружие хотят поставить в рамках военной помощи, которую ранее одобрили в Пентагоне.

Когда Белый дом заявил 16 марта, что поставляет 100 беспилотников в рамках пакета оружия и снаряжения стоимостью 800 миллионов долларов, взятых из запасов США, речь шла о "серии 300".

Они весят около 25 кг и могут лететь 10 километров.

Беспилотник "серии 600", о котором пишет Bloomberg, способен лететь около 40 км и весит 22 килограмма. По данным издания, оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать ракету.

Напомним, в конце марта в США заявили, что уже передали первую часть рекордной военной помощи Украине и анонсировали еще три поставки.

Также мы писали, что Пентагон ускорит производство Stinger и Javelin, которые Киев запросил у США.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

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