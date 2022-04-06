США пытаются добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.

Об этом 5 апреля заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, объясняя цель новых санкций Вашингтона.

"Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор", - сказала она, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт", - считает Псаки.

Пресс-секретарю Белого дома также задали вопрос, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт.

"У меня нет оценки этого. Это зависит отчасти от того, какие решения примут российские власти", - ответила Псаки.

Ранее Псаки говорила, что власти США 6 апреля объявят о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц.

Ранее эти же санкции анонсировал другой представитель Белого дома. Он заявил, что санкции разработаны в координации со странами "Большой семерки" и Европейским союзом.