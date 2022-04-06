Власти США 6 апреля объявят о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге 5 апреля.

"У меня нет более подробной информации в данный момент. Вы можете ожидать, что они будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Эти объявления будут сделаны завтра", - сказала Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, дополнительные санкции США включат кроме прочего запрет на новые инвестиции в РФ, а также будут призваны ослабить ключевые инструменты власти.

"Они будут включать запрет на все новые инвестиции в Россию, будут усилены санкции против финансовых институтов и государственных предприятий, санкции против представителей правительства России и членов их семей", - сказала она, утверждая, что "эти меры приведут к ослаблению ключевых инструментов власти российского государства.

Она добавила, что американский президент Джо Байден убежден в том, что война между США и Россией не отвечала бы интересам Вашингтона.

"Думаю, цели президента и его обязанности состоят в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности США и американского народа. И они заключаются не в том, чтобы начинать войну с Россией, а в том, чтобы делать все, что в наших силах, чтобы призывать ее к ответу, поддержать соответствующие усилия в рамках международной системы, предоставить украинцам и украинским властям помощь в военной сфере, в области безопасности. Именно этим мы занимаемся", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о возможности вмешательства Вашингтона в события в Украине военным путем.

"Но война с Россией не отвечает нашим интересам, интересам американцев", - подчеркнула Псаки.

Ранее эти же санкции анонсировал другой представитель Белого дома. Он заявил, что санкции разработаны в координации со странами "Большой семерки" и Европейским союзом и запретят все новые инвестиции в Россию, усилят ограничения в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в РФ.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, какие санкции Евросоюз вводит против России. Их уже поддержали более 40 стран.