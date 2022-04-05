Завтра Соединенные Штаты объявят о новых санкциях в отношении России в координации со странами "Большой семерки" и Европейским союзом.

Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена.

Новый пакет санкций запретит все новые инвестиции в Россию, усилит санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также против российских чиновников и членов их семей.

"Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут серьезные и немедленные экономические убытки России и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", - заявил чиновник.

"Эти меры будут приняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, демонстрируя нашу решимость и единство в наложении беспрецедентных расходов на Россию за ее войну против Украины".

Чиновник добавил: "Мы уже пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления в Украине, и информация из Бучи, по-видимому, свидетельствует о новых доказательствах военных преступлений. И, как сказал президент, мы будем работать со всем миром, чтобы обеспечить полную ответственность за эти преступления. Одним из таких инструментов являются санкции, и мы интенсивно работаем с нашими европейскими союзниками над дальнейшими санкциями".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, какие санкции Евросоюз вводит против России. Их уже поддержали более 40 стран.

Напомним, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.