Газета The New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором, как утверждается, украинские военные выстрелами в упор добивают раненых российских военнопленных.

Материал о ролике появился в издании 6 марта.

Видео, которому посвящена статья газеты, было снято в деревне к западу от Киева, пишет издание. На нем видно, что у некоторых россиян связаны руки. Поблизости также стоит бронемашина типа БМД-2 с символом V – одной из букв, которой военные РФ помечают свою технику. принимающую участие в "спецоперации".

NYT напоминает, что Минобороны Украины ранее сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах. А украинские СМИ 30 марта разместили видео уничтожения колонны из засады. Они сообщили, что операцию провел "Грузинский легион", состоящий из добровольцев из Грузии.

Украинские власти пока не комментируют эту публикацию The New York Times.

Как писала "Страна", командир воюющего за Украину "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

Между тем омбудсмен Людмила Денисова сообщила об издевательствах над военнослужащими ВСУ в российском плену.