Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об издевательствах над военнослужащими ВСУ в российском плену. По ее словам, их морили голодом, держали на морозе, избивали, простреливали уши и не только.

Об этом Уполномоченный ВР по правам человека написала в Facebook.

Перечисленные факты грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли в уши, запугивали", - пишет Денисова.

По ее информации, пленных украинцев с захваченного острова Змеиный в Севастополе использовали в целях пропаганды, рассказывая о "гуманной" российской власти.

"Военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке на температуру воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожение конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", - пишет омбудсмен.

Денисова констатирует, что такие действия России нарушают статьи 13 и 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Украинский омбудсмен призывает ООН и ОБСЕ учесть эти факты в своих расследованиях.

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