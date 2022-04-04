Омбудсмен Денисова заявила об издевательствами над украинскими военными в плену у РФ
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об издевательствах над военнослужащими ВСУ в российском плену. По ее словам, их морили голодом, держали на морозе, избивали, простреливали уши и не только.
Об этом Уполномоченный ВР по правам человека написала в Facebook.
Перечисленные факты грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
"Их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли в уши, запугивали", - пишет Денисова.
По ее информации, пленных украинцев с захваченного острова Змеиный в Севастополе использовали в целях пропаганды, рассказывая о "гуманной" российской власти.
"Военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке на температуру воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожение конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", - пишет омбудсмен.
Денисова констатирует, что такие действия России нарушают статьи 13 и 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Украинский омбудсмен призывает ООН и ОБСЕ учесть эти факты в своих расследованиях.
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