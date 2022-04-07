В четверг, 7 апреля, в Украине наступил уже 43-й день войны с Россией, войска которой готовятся к решающей битве за Славянск.

В НАТО полагают, что Россия сосредоточит удар на востоке и юге Украины, чтобы соединиться с другими силами на Донбассе. Ожидание эскалации приводит к массовой эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, города и села которых находятся под плотным обстрелом российской армии.

Тем временем в городах под Киевом (Макаров, Ворзель, Буча, Гостомель, Бородянка) начали разминировать территорию и восстанавливать коммуникации. С этой целью на территории Гостомельского поселкового совета вводится комендантский час, который продлится неделю - с 6 утра 7 апреля до 6 утра 14 апреля. "Воскресает" и Чернигов, где исследуют точный масштаб повреждений.

Анализ ситуации и итоги вчерашнего дня в нашем материале "Ударная группа РФ около Изюма и санкции против дочек Путина. Что произошло на 42-й день войны в Украине".

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7 апреля

07:56 Российский рэпер Оксимирон дал в Берлине концерт на 1700 человек. Все сборы пойдут на помощь украинским беженцам, сообщили организаторы мероприятия. Оксимирон (в миру - Мирон Федоров) упомянул трагедию в Буче и заявил, что верит в дружбу русских и украинцев, несмотря на войну.

07:50 Байден еще 24 марта пообещал принять в США до ста тысяч украинских беженцев. Однако процесс этот идет небыстро. За март Америка предоставила такой статус только 12 украинцам.

И то, как уточняет CNN, скорее всего эти люди подали заявки задолго до того, как началась война в Украине.

Сотни украинцев ждут своей очереди попасть в США на мексиканской границе.

07:43 Украина получит еще пять тысяч станций для спутникового интернета Starlink, сообщает CNN. Их оплатит правительство США.

Ранее сообщалось, что Starlink сделают доступным для всех украинцев (сейчас им могут пользоваться только власти).

07:23 Рада на следующем пленарном заседании примет обращение к международному сообществу о признании событий в Буче геноцидом украинцев.

"Мы будем принимать постановление об обращении о признании геноцида украинского народа... Пока не многие страны и парламенты называют зверства Российской Федерации в Украине геноцидом. Поэтому ищем с международными юристами соответствующие формулировки", - заявил в эфире телемарафона вице-спикер Александр Корниенко.

Ранее в Раде зарегистрировали проект постановления о признании событий в Буче геноцидом.

07:17 Эта весна для киевлян пройдет без шашлыков. В Киеве на время военного положения запретили посещать леса.

"Запрет введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий", - заявили в КГГА.

07:11 В Сумах после длительного перерыва снова открываются вузы. Студенты могут вернуться к обучению. - но пока только дистанционному, сообщили власти области.

06:53 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Россия продолжает готовиться к наступлению на Донбассе с целью выйти на админграницы двух областей. В Луганской области идет штурм Попасной российскими силами (город у границ с Донецкой областью). Также была попытка прорвать украинскую оборону в Новотошковском, которое прикрывает подходы к Северодонецку с юга. Россия накапливает силы в том числе за счет скрытой мобилизации.

В военкоматы на сборы вызывают людей, служивших после 2012 года по специальностям: водитель-механик, разведчик, младший командир.

06:51 Война в Украине входит в стадию неопределенности, пишет газета The New York Times. Поэтому страны НАТО разошлись во мнениях, что делать на этом этапе конфликта. Об этом изданию сообщают высокопоставленные источники в Брюсселе.

Польша и Прибалтика выступают за полный разрыв с Москвой и требуют "поставить ее на колени".

Франция, Германия и Турция считают, что "подчинить Россию" будет нелегко и выступают за переговоры с Путиным. Они не верят в победу Украины и выступают за договоренности о прекращении огня.

Позицию США и Британии NYT обошла стороной.

А вот в чем страны НАТО сходятся - так это в том, что война далека от завершения. Несмотря на уход от Киева, российские войска "медленно и жестоко продвигаются на востоке". При этом газета пишет, что на складах уже заканчиваются "Джавелины", и для следующей фазы войны Киеву нужна дальнобойная артиллерия и более технологичные дроны.

06:36 Вчера поздно вечером в Сумской области сбили ракету.

"В районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", - сообщил губернатор Сумщины Живицкий.

06:00 В самом оптимистическом сценарии Украина сможет получить репарации от Российской Федерации в конце лета. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.