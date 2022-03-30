Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был замечен в Вене (Австрия). Хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.

Фото Тупицкого в Вене опубликовала журналистка "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook.

Седлецкая напомнила, что Тупицкому 59 лет, то есть он призывного возраста и подпадает под категорию лиц, которым ограничена возможность выехать заграницу.

"17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении им границы - это прилет из Турции 22 февраля. Эти фото сделаны в Австрии 24 марта", - пишет Седлецкая.

Информацию о том, что официально в последний раз Тупицкий пересекал границу Украины 22 февраля, подтверждает и источник в правоохранительных органах "Украинских новостей". По его данным, Тупицкий, выезжая в Австрию, незаконно пересек границу.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект, которым предусматривается уголовное наказание на срок от 5 до 10 лет тюрьмы всем, кто незаконно покинул Украину после введения военного положения 24 февраля.

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