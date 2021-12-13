Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в комментарии "Стране" заявил, что санкции США против него не введены.

"Санкций нет, меня нет в санкционном списке, и это может проверить каждый, эта информация открыта", - сообщил "Стране" Тупицкий.

Он уточнил, что его имя упоминается только в публикации Госдепа о том, что ему и его супруге аннулированы визы в США. Причём основания для такого решения не конкретизированы.

Сейчас адвокаты пытаются разобраться в этом вопросе.

Как писала "Страна", 9 декабря из письменного заявления госсекретаря Энтони Блинкена стало известно о том, что Государственный департамент США ввел санкции против Тупицкого "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины".

Под новые санкции США также попали юрист Андрей Портнов и его благотворительный фонд.

"Страна" подробно разбиралась, почему Вашингтон вдруг решил наложить санкции на Тупицкого и Портнова. Это связано с тем, что Портнов действует независимо как от Офиса президента, так и от внешних управляющих, возбуждая сильные негативные чувства у Банковой и американского посольства. А Тупицкий сейчас вполне успешно судится с Зеленским в Верховном суде.