Главы МИД G7 поддержали отстранение России из Совета ООН по правам человека. Также они "самым решительным образом" осудили РФ после после появившихся кадров массовых убийств в Буче.

Об этом говорится в заявлении стран "Большой семерки".

"Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа", - сказано в заявлении стран G7.

При этом страны "Большой семерки" заявили, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Напомним, ситуация в Буче, где были найдены сотни убитых тел мирных жителей, поразила весь мир. Кадры с трупами на улицах и сожженными машинами дошли до глав государств и подстегнули их на большую военную поддержку Украины и новые санкции против России.

На жуткие кадры, как сообщалось, уже отреагировали представители посольства США, политики Великобритании, президент Евросоюза, ООН, в Германии, Польше, Японии, МИД Израиля, также Папа Римский осудил убийства гражданских в Украине и поцеловал украинский флаг из Бучи.

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