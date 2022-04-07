Страны "Большой семерки" поддержали исключение Росси из Совета ООН по правам человека
Главы МИД G7 поддержали отстранение России из Совета ООН по правам человека. Также они "самым решительным образом" осудили РФ после после появившихся кадров массовых убийств в Буче.
Об этом говорится в заявлении стран "Большой семерки".
"Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа", - сказано в заявлении стран G7.
При этом страны "Большой семерки" заявили, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.
Напомним, ситуация в Буче, где были найдены сотни убитых тел мирных жителей, поразила весь мир. Кадры с трупами на улицах и сожженными машинами дошли до глав государств и подстегнули их на большую военную поддержку Украины и новые санкции против России.
На жуткие кадры, как сообщалось, уже отреагировали представители посольства США, политики Великобритании, президент Евросоюза, ООН, в Германии, Польше, Японии, МИД Израиля, также Папа Римский осудил убийства гражданских в Украине и поцеловал украинский флаг из Бучи.
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