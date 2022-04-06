Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила CNN, что Пекину неудобно поддерживать Москву в связи со вторжением России в Украину.

"Я могу сказать вам, что им неудобно в этой позиции, и вы заметите, что в большинстве случаев голосования они воздержались, они не голосовали за Россию, они воздержались", - сказала Томас-Гринфилд.

"Воздержание Китая было воспринято как важный сигнал о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в этой бессовестной войне против Украины", - добавила она.

Ранее "Страна" сообщала, что на заседании Совета Безопасности 5 апреля, посвященному трагедии в Буче, Украина заявила, что в Буче произошло военное преступление, которое совершила Россия. При этом представитель Китая занял позицию, близкую к РФ. Представитель КНР заявил, что "любые обвинения по поводу событий в Буче должны быть подтверждены фактами".

Также мы писали, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem избегают новых сделок на покупку дешевой российской нефти. Хотя Пекин в целом поддерживает Москву по поводу событий в Украине, однако при этом призывает своих производителей быть осторожными в связи с ужесточением западных санкций против РФ.