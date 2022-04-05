Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций Мартин Гриффитс в среду, 6 апреля, прибудет в Киев, о чем он заявил на заседании Совбеза ООН. Ранее он обсудил гуманитарные конвои с российской стороной.

"Завтра я надеюсь поехать на Украину, чтобы провести обсуждения с высокопоставленными представителями украинского правительства по этим же вопросам", - заявил Гриффитс.

Речь идет о прекращении огня для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи. Известно, что во время беседы с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым Гриффитс "обсуждал гуманитарные конвои, обрисовал возможности для развития этого сотрудничества и поделился конкретными предложениями.

Напомним, 4 апреля управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с начала войны в Украине погибли 1 430 мирных жителей, еще 2 097 человек получили ранения.

Как сообщала "Страна", в ООН считают, что угроза применения ядерного оружия вполне реальна, в настоящее время риски выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

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