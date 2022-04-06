Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem избегают новых сделок на покупку дешевой российской нефти. Хотя Пекин в целом поддерживает Москву по поводу событий в Украине, однако при этом призывает своих производителей быть осторожными в связи с ужесточением западных санкций против РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Упомянутые нефтеперерабатывающие компании (причем Sinopec владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Азии) не стали покупать российскую нефть с поставкой в мае, а один из заводов Unipec получил указание найти ей замену. Китайские госкомпании не хотят, чтобы их воспринимали как открыто поддерживающих Москву и покупающих с этой целью дополнительные объемы нефти. Об этом агентству заявили два источника после того, как Вашингтон в марте запретил покупать российскую нефть, а Европейский союз ввел санкции в отношении крупнейшего российского экспортера "Роснефти" и "Газпром нефть".

В агентстве напомнили, что в последние годы Китай и Россия развивают все более тесные связи, а в феврале объявили о "безграничном" партнерстве. Китай отказался осудить действия России в Украине или назвать их вторжением. Также Китай неоднократно критиковал западные санкции против России, хотя высокопоставленный дипломат КНР заявил в субботу, что Пекин намеренно не обходит санкции против РФ.

Китай - крупнейший в мире импортер нефти и крупнейший покупатель российской нефти. Объем покупок составляет 1,6 млн баррелей в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам, а также танкерами из портов Черного, Балтийского морей и с Дальнего Востока в рамках межправительственных контрактов. До украинского кризиса Россия поставляла 15% импортируемой Китаем нефти.

Источники ожидают, что китайские государственные компании будут соблюдать свои долгосрочные и существующие контракты на поставку российской нефти, но станут избегать новых спотовых сделок.

"Идея ясна: контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли. Хотя российская нефть продается с огромными скидками, есть много проблем, таких как страхование отгрузки и проблемы с платежами", - объяснил источник позицию компаний.

Падение китайского импорта российской нефти может побудить гигантские государственные нефтеперерабатывающие заводы КНР обратиться к альтернативным источникам. Это уже повлияло на скачок цен на черное золото: стоимость нефти марки Brent достигла 14-летнего максимума (около 140 долларов за баррель) в начале марта. Правда, с тех пор фьючерсы на нефть Brent снизились до уровня ниже 110 долларов после того, как США и их союзники объявили о планах высвободить запасы из стратегических резервов.

Ранее "Страна" рассказывала о заявлении Белого дома о том, что Китай находится на "неправильной стороне истории" в связи с войной в Украине.

Между тем Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.

"Госпредприятия проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", - сообщают собеседники Reuters.

Доля России составяет 15% от импортируемой в Китай нефти.

Половина этих объемов поставляется по трубопроводам, другая половина - танкерами.