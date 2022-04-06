Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа "рано или поздно" расширит санкции на российскую нефть и газ.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры по нефти и даже по газу тоже рано или поздно понадобятся", - написал он.

Напомним, Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России. Там предлагается ввести запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

Также сообщалось, что Евросоюз может заменить эмбарго на российские нефть и уголь дополнительным тарифом на их импорт.

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