Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала позицию Китая по ситуации с украинской Бучей, которую он высказал в связи с трагедией в Буче. Она повторила мнение американских властей о том, что Пекин находится на "неправильной стороне истории" в связи с войной в Украине.

Такой комментарий она дала на брифинге 5 апреля.

На Совбезе ООН Китай стал на сторону России, и Псаки попросили прокомментировать этот жест, а также сообщения СМИ КНР о том, что информация о событиях в Буче является фейковой.

"Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории", - ответила Псаки.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании Совбеза, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты, а необоснованных заявлений следует избегать. "Страна" писала о позиции КНР на Совбезе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в середине марта уже говорил, что Китай в ситуации вокруг Украины оказался на "неправильной стороне истории". Как полагает шеф американской дипломатии, об этом говорит то, что Пекин "не высказался против этой агрессии".

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