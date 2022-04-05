Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Тайваню необходимо учитывать тактику действий, которую демонстрирует Украина в войне с Россией.

Об этом он сказал 5 апреля на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Считаю это важным уроком, который нужно усвоить, принимая во внимание Украину. Он заключается в том, что собой представляет страна, находящаяся под ружьем. Если ваш оппонент пытается осуществить вторжение и каждый мужчина и каждая женщина призывного возраста получают оружие и немного подготовки, то такое можно очень эффективно применять. Если речь идет о децентрализованной операции с проявлением инициативы на местах младшими офицерами и так далее. Тайвань представляет собой очень сложный рельеф местности. Множество гор. Густонаселенная городская местность у Тайбэя. Тайваньцы могут сделать многое", - сказал Милли.

По его мнению, Пекин исходит из того, что "потенциал, позволяющий напасть на Тайвань, должен быть выработан к 2027 году".

"Однако это не то же самое, что решение напасть на Тайвань", - добавил Милли.

Он также заявил, что если китайские власти полны решимости "коренным образом пересмотреть международный порядок в свою пользу к середине века", то будут стараться стать равным соперником США в военном плане к 2035 году, и развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань, к 2027 году.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен предоставить Тайваню все обещанное оружие и военную технику, необходимые, с точки зрения американской стороны, для его самообороны.

Между тем недавно в КНР заявили, что Пекин никогда не потерпит независимости Тайваня, а иностранное вмешательство недопустимо.