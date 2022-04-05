Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен предоставить Тайваню все обещанное оружие и военную технику, необходимые, с точки зрения американской стороны, для его самообороны.

Об этом шеф Пентагона сказал 5 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Для меня это точка концентрации внимания, гарантирования того, что мы делаем все обещанное в плане предоставления Тайваню потенциала, позволяющего защищать себя", - отметил Остин.

Законодатели спросили у него, станет ли применение Западом санкций в отношении России после вторжения в Украину фактором сдерживания Пекина и будет ли это так рассматривать председатель КНР Си Цзиньпин.

"Я бы, разумеется, так и думал. И я бы, разумеется, считал, что он также высоко ценит экономически благоприятные возможности, имеющиеся в Западной Европе", - ответил руководитель американского военного ведомства.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.

Между тем недавно в КНР заявили, что Пекин никогда не потерпит независимости Тайваня, а иностранное вмешательство недопустимо.

Также Китай заявлял, что собирается вернуть Тайвань.