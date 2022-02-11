Главное таможенное управление КНР официально уведомило Литву об остановке импорта говядины, молочных продуктов и пива и назвали причину такого решения.

Известно, что в декабре Китай вычеркнул Литву из таможенного реестра после открытия представительства Тайваня в Вильнюсе

Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.

"Вчера вечером мы получили ноту об остановке экспорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы в Китай", - заявил пресс-атташе ведомства Росвалдас Горбачевас.

Глава службы Мантас Сташкявичюс добавил, что такую ноту ведомство получило впервые. По его словам, китайское ведомство указало, что причина остановки импорта из Литвы – недостаток документов.

"Очень странно, потому что мы предоставляем и предоставляли всю запрашиваемую ими информацию, как мы и работаем со странами, не входящими в Евросоюз. До этой поры мы никогда не получали никакой ноты из этого государства по поводу нехватки каких-то документов или информации", - сказал Сташкявичюс.

"Представители компетентного ведомства Китая в 2020 году провели удаленный аудит и по говядине, и по рыбным продуктам. Мы получили довольно хорошую оценку, вся информация была предоставлена", - добавил он.

По данным Еврокомиссии, объемы литовского экспорта в Китай в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года упали на 91%.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, в том числе из Литвы - 775 тонн.

Ранее мы писали, что Украина получила разрешение на экспорт говядины в Китай.

Также "Страна" сообщала, что Китай отменит запрет на импорт американской говядины, чтобы избежать торговой войны.