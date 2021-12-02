Из-за открытия 18 ноября в Вильнюсе представительства Тайваня власти КНР исключили Литву из своего таможенного реестра.

Об этом сообщает Телеграм-канал передает Baltnews.

Через несколько дней после открытия представительства Китай уже отвечал жесткими санкциями, понизив дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах. Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах - третий ранг глав диппредставительств после послов и посланников.

Пекин расценил открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа единого Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве "острое недовольство и решительный протест", а также заявил, что Литва "разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов".

И вот теперь китайские порты начали разворачивать литовские грузы, а некоторые литовские экспортеры сообщили, что не могут оформить свои товары через китайскую таможню.

В МИД Литвы подтвердили эту информацию и сказали, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС.

"Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС", – сказали в МИД.

А президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс уточнил, что Литву вычеркнули из таможенных систем Китая. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось грузов.

Ранее "Страна" сообщала, что у Литвы испортились отношения и с Минском: она строит на границе с Беларусью забор из колючей проволоки.

Также Литва призывала Киев не брать электричество у Минска, однако сама в октябре увеличила импорт белорусской электроэнергии.