Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США, Великобритании и Австралии следует воздержаться от шагов, которые могут привести к кризису. Так дипломат прокомментировал решение оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии (AUKUS) о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений.

Его слова приводит ТАСС.

"Тот, кто не хочет видеть украинский кризис, должен воздерживаться от вещей, которые могут привести другую часть мира к кризису. Если вам украинский кризис не нравится, не надо обращать это против других", - сказал Чжан Цзюнь.

О создании партнерства трех стран в сфере безопасности было объявлено в сентябре 2021 года. В рамках заключенного тогда соглашения Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. "Страна" подробно анализировала, как и зачем англосаксы создают "новое НАТО".

Мы также приводили признание США, что новый военный блок AUKUS направлен против Китая. В КНР полагают, что его создание усугубит гонку вооружений.