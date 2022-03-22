Британская разведка подтвердила применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

В британской разведке полагают, что "РФ, скорее всего, использует "Кинжалы", чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в военной кампании "на земле".

При этом в британской разведке считают, что "применение "Кинжалов" вряд ли существенно повлияет на ход кампании РФ в Украине".

Напомним, особенность этой ракеты в том, что она маневренная, благодаря чему может менять направление и обходить системы ПРО. Впрочем, это пока в теории. Но на практике "Кинжалы", судя по всему, начали обкатывать в Украине.

Минобороны РФ подтвердило удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по военному объекту в Ивано-Франковской области. Утверждают, что "уничтожен расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет". В Минобороны РФ говорят, что применение "Кинжалов" будет продолжено.

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