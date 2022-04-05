В ООН продолжается обсуждение трагедии в Буче, где после ухода российских войск были обнаружены убитые мирные жители. На заседани Совета Безопасности, посвященному этой теме, Украина заявила, что в Буче произошло военное преступление, которе совершила Россия.

Об этом же на заседании по видеосвязи заявил и Владимир Зеленский.

Выступивший затем представитель России Василий Небензя ожидаемо отрицал причастность армии РФ к упомянутым преступлениям.

Западные страны в один голос обвиняли Россию.

В то же время представитель Китая занял позицию, близкую к РФ. Представитель КНР заявил, что "любые обвинения по поводу событий в Буче должны быть подтверждены фактами". По мнению Пекина, санкции "не являются эффективной мерой решения проблемы, напротив, они создадут новые сложные проблемы".

При этом Китай призвал соблюдать гуманитарное право и защищать гражданские объекты. Также представитель КНР призвал США, НАТО и ЕС вести диалог с Россией для разрешения разногласий.

Кроме того, в ООН заявили, что фото зверств, совершенных в Буче, демонстрируют "все признаки" того, что гражданские лица "стали мишенью и были непосредственно убиты".

Выступая на виртуальном брифинге для прессы, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Трасселл выразила ужас в связи с этими снимками.

"То, что мы видели в Буче и других районах, ясно указывает на очень тревожные события. Жестокость, нападения на мирных жителей действительно подчеркивают, что это так тревожно. Глядя на видео и кадры оттуда, мы видим все признаки того, что жертвы были прямыми мишенями и непосредственно убиты", - сказала Трасселл.

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