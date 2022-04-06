Папа Римский Франциск 6 апреля осудил преступления против мирных жителей во время войны в Украине. Также он поцеловал украинский флаг, привезённый из Бучи.

Об этом говорится в сюжете агентства Vatican News.

На общей аудиенции в среду глава католической церкви призвал прекратить убийства гражданских лиц в Украине. По его словам, последние новости из Украины, "вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, свидетельствуют о новых зверствах, как вот резня в Буче".

"Усиливаются акты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь которых взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение!" – произнес понтифик.

Он также пригласил на сцену нескольких детей - беженцев из Украины, развернул украинский флаг и поцеловал его. Он сообщил, что получил его накануне. На флаге написано "Казацкая сотня майдана 4".

"Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь здесь вместе с нами. Давайте поздравим их и молимся вместе за них", – прокомментировал он.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.