Стало известно имя одной из жертв Бучанской резни. Женщины, которую застрелили посреди улицы. Чья рука с ярко-красным маникюром и сердечком на безымянном пальце, измазанная в грязи, попала на передовицы мировых изданий.

Это Ирина. Свой последний маникюр она сделала за день до начала войны.

На фото - она на уроке "макияжа для себя" 23 февраля.

"Щоразу на роботі вона сиділа і відпрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто!!! Вона тримала мене за руку і казала: "Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше - треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!" - написала визажист Анастасия, которая давала ей уроки.

У Ирины осталась дочка. Она рассказала историю своей мамы на своей странице в Инстаграм.

Сейчас она проводит благотворительный сбор в память о матери, для помощи детям, пострадавших от войны.

Напомним, ситуация в Буче, где были найдены сотни убитых тел мирных жителей, поразила весь мир. Так, кадры с трупами на улицах и сожженными машинами дошли до глав государств и подстегнули их на большую военную поддержку Украины и санкции для России.

При этом Министерство обороны России опровергает обвинения в массовых убийствах людей в Буче и заявляет, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.