Если война в Украине продлится до конца 2022 года, это отбросит страну в развитии на 18 лет назад.

Об этом заявила 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации Розмари ДиКарло.

Приводя эти цифры, ДиКарло сослалась на расчеты экспертов Программы развития ООН.

"Это отбросило бы страну - и регион - на десятилетия назад и оставило бы глубокие долгосрочные социальные и экономические трещины", - заявила заместитель генсека.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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