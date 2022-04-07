Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям из города в связи с обострением на Донбассе.

Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге.

Также обращение относится к тем, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры.

"Ситуация постепенно на Донбассе накаляется и мы понимаем, что апрель будет достаточно горячим. Поэтому большая очень просьба ко всем, кто имеет возможность выехать, в первую очередь это касается женщин детей и стариков и кто не задействован в работе критической инфраструктуры, на промышленных предприятиях, кто не производит добавочный продукт и напрямую не интегрирует экономику, я бы порекомендовал побыть в более безопасном месте", - заявил Филатов.

Он также добавил, что коммунальные предприятия и больницы города работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.

Напомним, в четверг, 7 апреля, в Украине продолжится эвакуация жителей Донбасса и Запорожской области.

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"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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