Вчера, 6 апреля, в районе Липовой Долины под Сумами ВСУ сбили российскую ракету, которая была выпущена в направлении Полтавы. Обломки снаряда упали в районе населенного пункта, местные жители слышали взрывы.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живийкий.

"Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в сторону Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", - сообщил он.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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