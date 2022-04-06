Над Радеховом Львовской области вечером 5 апреля сбили две российские крылатые ракеты. Обломки упали на окрестности города, случились три взрыва на объекте гражданской инфраструктуры, который не используется.

Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Телеграм-канале.

"Наши силы противовоздушной обороны сбили над Радеховом две крылатые ракеты противника. Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли 3 взрыва на неиспользуемом объекте гражданской инфраструктуры", - написал Козицкий.

Обошлось без пострадавших. На месте взрыва произошел пожар, который в срочном порядке ликвидировали спасатели.

"Враг своей цели не достиг", - уточнил Козицкий.

Ранее мы писали, что 29 марта с территории Беларуси в направлении Львова были выпущены две ракеты типа "Х". Они были успешно сбиты.

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