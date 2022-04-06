Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Казатину Винницкой области. По данным городского головы Татьяны Ермолаевой, жертв нет.

Об этом она написала на своем странице в Facebook.

Вечером в соцсетях появились сообщения о взрывах в районе Казатина. Мэр города Ермолаева призвала местных жителей не распространять информацию, чтобы не помогать врагу и уточнила, что при ударе никто не погиб.

Как сообщает Винницкая ОВА, ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Казатин. Объемы повреждений выясняются, пострадавших нет, передает "Укринформ".

Напомним, в Днепропетровской области войска РФ ночью разбомбили нефтебазу и завод.

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Тем временем, в Киеве сохраняется опасность ракетного удара. Власти призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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