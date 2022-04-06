Войска РФ нанесли удар в районе Казатина. Иллюстративное фото из Фейбука

Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Казатину Винницкой области. По данным городского головы Татьяны Ермолаевой, жертв нет.

Об этом она написала на своем странице в Facebook.

Вечером в соцсетях появились сообщения о взрывах в районе Казатина. Мэр города Ермолаева призвала местных жителей не распространять информацию, чтобы не помогать врагу и уточнила, что при ударе никто не погиб.

Как сообщает Винницкая ОВА, ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Казатин. Объемы повреждений выясняются, пострадавших нет, передает "Укринформ"

 Ночью российская армия нанесла ракетный удар по Козятину Винницкой области

Напомним, в Днепропетровской области войска РФ ночью разбомбили нефтебазу и завод.

Также мы писали, что вчера в Краматорске войска РФ нанесли авиаудары по железной дороге.

Тем временем, в Киеве сохраняется опасность ракетного удара. Власти призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться