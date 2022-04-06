Американский Институт изучения войны опубликовал в ночь с 5 на 6 апреля новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжили передислоцироваться для продолжения вторжения на восток и юг Украины, отказавшись от наступления на Киев.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

"Российские силы будут продолжать укреплять направление Изюм-Славянск и пытаться продвинуться к Славянску и через него, чтобы окружить украинские силы. Битва за Мариуполь продолжается, и непонятно, сколько еще смогут продержаться украинские защитники", - сообщил институт.

Сообщается, что вчера украинские силы продолжали вести организованную оборону частей Мариуполя. А войска РФ продолжали операции по захвату Попасной и Рубежного, примерно в 240 км к юго-востоку от Харькова,сосредоточившись в основном на воздушных и артиллерийских атаках, включая, вероятно, ту, которая 5 апреля уничтожила резервуар с азотной кислотой в Рубежном.

Также, по данным института, российские силы в течение суток продолжали обстрел населенных пунктов Харьковской области. В целом ситуация вокруг Харькова остается неизменной.

Как пишет Институт изучения войны, российские войска продолжили отход из Черниговской области, а украинские - зачистку Роменского района на Сумском направлении.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы рассказывали о ситуации, которая складывалась вчера в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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