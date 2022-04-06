В Рубежном Луганской области, где идут бои, за минувшие сутки один человек погиб и пять пострадали от обстрелов.

Об этом сообщил губернатор области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что из-за обстрелов в населенном пункте разрушено 11 жилых домов, семь человек невредимыми выбрались из-под завалов.

Также губернатор опубликовал видео из Рубежного, где сегодня ночью продолжались сильные обстрелы. На нем видны катастрофические повреждения домов и других зданий.

Напомним, вчера в Рубежном военные РФ ударили по цистерне с азотной кислотой. Людей попросили закрыть окна, не выходить из дома и соблюдать правила безопасности.

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