Война в Украине вошла в критическую фазу. В ближайшие недели после перегруппировки российских войск ожидается битва за Донбасс и попытка соединить его с Крымом.

Такой прогноз на брифинге озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу", - заявил Столтенберг.

По его словам, трагедия Бучи вряд ли является одиночным фактом военного преступления.

"Когда и если они отступят, а украинские войска вернут территорию, я боюсь, они найдут там массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений", - сказал Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили о готовности за несколько недель перевооружить ВСУ.

Также напомним, что в американском Институте изучения войны заявляли, что ключевым для Донбасса станет наступление на Славянск, которое готовится из Изюма.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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