На Донбассе все идет к тому, что в регионе скоро не останется спокойных мест. Там уже месяц идут бои, которые вплотную подошли к городам, давно забывшим о канонаде.

Мэры этих городов, а также военно-гражданские администрации (в частности, Славянска) уже открыто призывают к эвакуации населения. И люди начали выезжать из Донбасса.

Кто-то уедет за границу или попытается осесть в более безопасных областях Украины. Но основная масса людей вряд ли захочет слишком удаляться от дома. И ближайшим мегаполисом остается Днепр.

Здесь жизнь в общем-то мало чем отличается от мирной - открыты все магазины, работают кафе и рестораны, курсирует транспорт.

В город уже начали стекаться потоки переселенцев. И главная проблема для них - это жилье. Цены на него резко пошли в рост, догнали киевские, а снять квартиру стало гораздо труднее, чем раньше.

"Страна" разобралась, сколько сейчас стоит аренда в Днепре и какие у нее подводные камни.

Жилье в Днепре. Обзор предложений

1. Долгосрочная аренда.

Квартиры в Днепре на длительный срок - квартал, полгода, год - можно арендовать в среднем от 6 до 19 тыс. гривен в зависимости от расположения, ремонта и квадратуры.

Так, трешка с аккуратным ремонтом в Индустриальном районе будет стоить в пределах 13-14 тыс. гривен. В центре с чуть лучшим ремонтом - уже 18 500 гривен. В новострое и с евроремонтом - не ниже 26 тысяч.

Двухкомнатная в новострое в центре Днепра с подземным паркингом (что немаловажно для военного времени) обойдется порядка 19 тыс. гривен. Такая же квартира с евроремонтом на набережной Днепра стоит около 17 тысяч.

В районе ж/д вокзала 2-комнатная квартира в многоэтажке может стоить от 12 тысяч. Минимальная цена за двухкомнатную - 6 тысяч, но, как правило, такое жилье идет без ремонта или мебели. В целом двухкомнатную квартиру можно найти в среднем диапазоне от 8 до 12 тысяч, в зависимости от состояния и расположения.

Однокомнатная в Индустриальном районе стоит 6500 гривен, но в основном такие цены за верхние этажи, что не вполне безопасно в условиях войны. В Шевченковском районе однушка обойдется в 7000 грн. Но это тоже 9 этаж и одним из условий является заселение без животных.

Крупногабаритная однушка (до 50 метров) с хорошим ремонтом и большой кухней в ЖК стартует от 11-12 тысяч грн, и это уже вполне киевская цена. Но это не в центре. Ближе к центру - в районе 14-15 тысяч.

Впрочем, на просторах ОЛХ можно найти однокомнатную квартиру с не очень хорошим ремонтом за 7-8 тысяч, малосемейку на Левом берегу за 4900 грн. Или гостинку за 4000 в Новокодакском районе Днепра (только для местных). Но такие предложения разбирают как горячие пирожки.

2. Посуточная аренда жилья.

Далеко не всем подойдут долгосрочные варианты. Особенно тем, кто уезжает от войны и либо планирует вернуться домой "когда все утихнет", либо ехать дальше, если бои придут и в Днепр.

Пока предложений "специально для беженцев" в городе немного - редкие хозяева квартир готовы сдавать на пару недель или месяцев. Поэтому если нет определенности со сроками проживания, можно посмотреть посуточные варианты. И дальше собственно решать, что делать.

Стоимость квартир посуточно в Днепре варьируется сейчас от 500 грн за однушку и до 800 - за "двушку". Бюджетная двухкомнатная на пр. Гагарина (Индустриальный район) обойдется в 650 грн. Такая же с хорошим ремонтом в Самарском районе - 800 грн, а однушка возле вокзала будет стоить 700 грн. За 1500 грн сдается двухкомнатный люкс с джакузи.

Гостиницы будут дороже, но и арендовать их проще - через Booking или забронировать по телефону. С квартирами это не всегда получается - хозяева или посредники могут долго не отвечать на звонки или объявление может оказаться неактуальным.

Посуточная аренда гостиниц - от 932 гривен до 2511 гривен за стандартный двухместный номер с одной кроватью (без предоплаты и с бесплатной отменой брони) и 4250 гривен с двумя отдельными кроватями и доступом в спа-центр.

Отдельно нужно уточнять о возможности заселения с детьми и животными. Семейный полулюкс в центре обойдется в 1260 гривен, двухместный номер "Комфорт" - от 1600 гривен, а семейный люкс с балконом - 3600 гривен за ночь.

В приложении Booking также указывается, что "безопасность гостей в этом регионе находится под угрозой". Также есть приписка для тех, кто арендует жилье в благотворительных целях (не преследуя цель заезда в отель) - "если вы хотите сделать пожертвование в поддержку лиц, пострадавших во время кризиса на территории Украины, мы рекомендуем вам внести его через авторитетную благотворительную организацию для достижения максимального эффекта".

3. Волонтерские инициативы.

С начала войны риэлторы Днепра создали специальный Telegram-канал "Жилье для беженцев". На сегодняшний день к этому чату присоединилось свыше 33 тысяч человек. В группе размещают объявления о сдаче жилья для беженцев, не беря с них комиссию за свои услуги. Там же публикуют свои объявления хозяева жилья

Объявлений много из разных городов - Днепр, Кривой Рог, Никополь, Новосёловка и другие города области. Принимают людей в основном из горячих точек, в объявлениях указаны условия, возможность проживать с хозяевами за оплату коммунальных или даже бесплатно на период военных действий.

Кто-то предлагает только ночлег, другие размещают у себя украинцев на договорных условиях.

Также переночевать можно, обратившись к волонтерам. Беженцев они кормят, но не предоставляют душ. Помещение находится на Левом берегу Днепра, в районе кинотеатра "Правда" (контактные телефоны указаны на скриншоте).

Фото: facebook.com/kiddisvit

Еще один штаб помощи переселенцам (КУСТ) находится на улице Вернадского, ⅓ (концерт-холл Bubamara). Здесь предоставляют безопасные места для сна, еду, а также юридическую, медицинскую и психологическую помощь.

В помещении могут принять 16 детей (или подростков) на диваны, еще 34 взрослых могут разместить на карематах и ​​матах. В помещении есть один душ, три туалета, электричество, тепло, интернет и администратор.

Штаб помощи переселенцам КУСТ. Фото: instagram.com/kustdnepr

Но это варианты на одну-две ночи. Далее следует определяться - ехать дальше или подыскивать постоянное жилье в Днепре.

Подводные камни аренды жилья в Днепре

Арендовать жилье в Днепре сегодня непросто из-за наплыва беженцев. Бюджетное жилье разбирают быстро, поэтому оно растет в цене и толкает вверх стоимость остальных квартир.

Сейчас они уже стоят, как в Киеве.

У людей, которые эвакуируются из опасных районов, как правило, нет времени (недели-двух), чтобы найти себе действительно подходящий вариант на свой бюджет.

Поэтому они сталкиваются с рядом трудностей.

Во-первых, примерно половина размещенных в Сети объявлений неактуальны или нерелевантны. Только что появившиеся варианты часто бывают или уже сданы, или являются рекламой риэлторских агентств.

Причем эти агентства на поверку могут оказаться бесполезными. Посредники сейчас не обделены вниманием, быстро сдают квартиры и не дорожат клиентами. Поэтому часть номеров риэлторов, указанных на сайтах объявлений, хронически не отвечает. Другие же обещают что-то подыскать, но не перезванивают.

Поэтому перед поездкой или сразу, как приехали в город, нужно потратить несколько часов, чтобы обзвонить несколько десятков объявлений и договориться о просмотре в кратчайшие сроки. После чего есть резон снять первый более-менее подходящий вариант (иначе он может уйти).

Очень важно не платить посредникам или хозяевам предоплату на карту - сейчас на повышенный спрос ринулись мошенники, которые обещают удобные и недорогие варианты жилья, но просят выслать им "аванс".

Нужно помнить, что риэлтор получает за свои услуги деньги только после заключения сделки. А домохозяин, если вы договариваетесь напрямую, может попросить задаток только после того, как показал вам жилье, доказал, что он имеет к нему отношение (прописка, владение) и написал расписку, что обязуется вернуть деньги, если сдаст квартиру другим.

Во-вторых, как уже говорилось, владельцы жилья из Днепра в большинстве своем не хотят сдавать квартиры на короткие сроки, их интересуют договора на полгода или год.

Беженцев же обычно интересует аренда на срок от месяца до двух.

И здесь многие идут на то, чтобы заключить договор на длительный срок, а потом расстаться с залогом, который вносится в эквиваленте стоимости одного месяца.

Рынок недвижимости медленно адаптируется новому спросу, и пока краткосрочных предложений мало.

Хотя они постепенно все же появляются. Чаще от тех, кто сам уехал из Днепра переждать сложное время на запад Украины или в Европу. Они сдают свои квартиры на любой удобный срок.

Найти такие варианты можно попытаться в специализированных пабликах или телеграм-каналах (см. выше). Также объявления попадаются на OLX. Читатели "Страны" рассказали нам, что им такое жилье предложили работники одной из гостиниц города (но это скорее можно отнести к везению).

В-третьих, в Днепре после начала боевых действий многие хозяева жилья стали проявлять осторожность. Они смотрят, кому сдают квартиру. Поэтому будьте готовы, что вас могут спросить, чем вы занимаетесь и как относитесь к происходящим в Украине событиям.

Не факт, что это произойдет в обязательном порядке. Но читатели "Страны", которые арендовали недавно жилье в Днепре, с этим несколько раз столкнулись.

Еще одна "фишка" отдельных арендодателей - требование к мужчинам стать на учет в военкомат, а всех остальных - получить регистрацию временно переселенных лиц. Пока это не носит столь массового характера, как во Львове, но такие объявления на OLX нам встречались.

Объяснение может быть в том, что государство теперь доплачивает хозяевам жилья за принятых беженцев - по 450 гривен в месяц на человека. Правда, только если их размещают без оплаты.

При этом требования по статусу ВПЛ звучат и на обычных "коммерческих" объявлениях. Что может быть попыткой "поднять" денег не только от жильцов, но еще и от государства.