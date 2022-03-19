За однушку на окраине Черновцов сейчас просят 400 долларов, хотя раньше таки стоили 200
За однушку на окраине Черновцов сейчас просят 400 долларов, хотя раньше таки стоили 200

"Страна" выяснила, во сколько обходится аренда квартиры в Черновцах и сколько за свои услуги берут риелторы.

С момента начала войны России против Украины основной поток беженцев на себя принимают города Западной Украины. В первую очередь, Львов, который часто служит транзитным пунктом в Польшу.

Но так как город уже практически полностью заполнен переселенцами из горячих точек, многие беженцы массово выезжают в Черновцы.

О большом наплыве людей в Черновцах свидетельствует полное отсутствие свободных номеров в гостиницах. А также резкий скачок цен на квартиры - в два раза.

Так, например, за аренду двухкомнатной квартиры в Черновцах сейчас берут 950$ в месяц. Заплатить нужно сразу за первый и последний месяц. Примечательно, что риелторы требуют за свои услуги сумму, равную месячной цене аренды квартиры.

"Раньше квартиры с новым ремонтом стоили максимум 400-450 долларов за месяц, а сейчас нужно выложить почти 3000 долларов со старта", — рассказал "Стране" риелтор, предпочитающий не называть своё имя.

Также у переселенцев есть вариант снять "однушку" на окраине Черновцов за 400-600 долларов в месяц, плюс 400 долларов комиссии риелтору. Правда, условия проживания в таких квартирах не соответствуют стоимости аренды. (На фото ванная комната квартиры в Черновцах стоимостью 400 долларов в месяц).

"Раньше такие квартиры стоили 200 долларов, а сейчас большой спрос диктует свои условия", — отметил риелтор.

Снять квартиру без посредника возможно, но есть большой риск попасть на мошенников, которые даже во время войны наживаются на горе украинцев.

"Схема стара, как мир: мошенники публикуют на сайте квартиру в очень хорошем состоянии за относительно невысокую цену и сразу требуют небольшой задаток, мол, придержим квартиру специально для вас. После того, как деньги перечислили — мошенник тут же исчезает. Но в основном, это единичные случаи, так как сейчас у нас реально стараются помогать переселенцам", — рассказал "Стране" местный житель.

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