"Страна" выяснила, во сколько обходится аренда квартиры в Черновцах и сколько за свои услуги берут риелторы.

С момента начала войны России против Украины основной поток беженцев на себя принимают города Западной Украины. В первую очередь, Львов, который часто служит транзитным пунктом в Польшу.

Но так как город уже практически полностью заполнен переселенцами из горячих точек, многие беженцы массово выезжают в Черновцы.

О большом наплыве людей в Черновцах свидетельствует полное отсутствие свободных номеров в гостиницах. А также резкий скачок цен на квартиры - в два раза.

Так, например, за аренду двухкомнатной квартиры в Черновцах сейчас берут 950$ в месяц. Заплатить нужно сразу за первый и последний месяц. Примечательно, что риелторы требуют за свои услуги сумму, равную месячной цене аренды квартиры.

"Раньше квартиры с новым ремонтом стоили максимум 400-450 долларов за месяц, а сейчас нужно выложить почти 3000 долларов со старта", — рассказал "Стране" риелтор, предпочитающий не называть своё имя.



Также у переселенцев есть вариант снять "однушку" на окраине Черновцов за 400-600 долларов в месяц, плюс 400 долларов комиссии риелтору. Правда, условия проживания в таких квартирах не соответствуют стоимости аренды. (На фото ванная комната квартиры в Черновцах стоимостью 400 долларов в месяц).

"Раньше такие квартиры стоили 200 долларов, а сейчас большой спрос диктует свои условия", — отметил риелтор.

Снять квартиру без посредника возможно, но есть большой риск попасть на мошенников, которые даже во время войны наживаются на горе украинцев.

"Схема стара, как мир: мошенники публикуют на сайте квартиру в очень хорошем состоянии за относительно невысокую цену и сразу требуют небольшой задаток, мол, придержим квартиру специально для вас. После того, как деньги перечислили — мошенник тут же исчезает. Но в основном, это единичные случаи, так как сейчас у нас реально стараются помогать переселенцам", — рассказал "Стране" местный житель.