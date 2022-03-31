На киевском рынке недвижимости, который с начала войны практически остановился, наметилось оживление. Сразу несколько риэлторов рассказали "Стране", что к ним обращаются жители столицы, выехавшие в Европу, с вопросами — как сейчас продать квартиру.

Причем, люди готовы отдавать жилье с большим дисконтом — до 50-60% от довоенной цены.

"За квартиру на Оболони, которая стоила примерно 120 тысяч долларов, собственник хочет получить хотя бы 60 тысяч. За несколько дней до войны он выехал в Польшу, сейчас собирается открывать там свой бизнес, поэтому срочно нужны деньги. От коллег слышал, что подобные обращения есть и у них. Не скажу, что они очень массовые, но даже такого количества желающих продать квартиры за полцены может оказаться достаточно, чтобы обвалить ценники на рынке",— говорит нам киевский риэлтор Виталий.

По словам эксперта рынка недвижимости, риэлтора Ирины Луханиной, продать квартиру в Киеве сейчас практически нереально и крайне рискованно — по любой цене. Да и покупатели явно не выстраиваются в очереди.

"Сделки могут быть разве что между своими, поскольку нотариальное оформление практически остановлено", — говорит она.

Впрочем, как пояснил нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, на днях Минюст открыл доступ к реестрам недвижимости (они были закрыты с начала войны), поэтому технически сделки проводить можно.

Разбирались, начнется ли в Киеве распродажа квартир и что будет с ценами после войны.

"Готовы уступать 50%"

Напомним: с прошлого года ценники на киевскую недвижимость резко пошли вверх. Среднестатистическая столичная квартира прибавила в цене, минимум, 30%. И даже на воне слухов о вторжении РФ особого волнения на рынке и попыток сбросить недвижимость за любые деньги не наблюдалось. Правда, в конце января-начале февраля, когда ситуация стала накаляться, занервничали иностранцы. Те, кто в последние годы скупал квартиры и коммерческую недвижимость в Киеве, чтобы зарабатывать на аренде или с прицелом на дальнейшую перепродажу, стали избавляться от ставших рискованными объектов. При этом большинство выставляло их по рыночной цене, без особых скидок.

С началом войны рынок по понятным причинам остановился.

"Минимальная активность наблюдается разве что в сегменте аренды. Да и то цены просели на 30%, минимальная планка, по которой можно снять сейчас квартиру в Киеве, — всего 4 тысячи гривен",— говорит Луханина.

Впрочем, как рассказывают риэлторы, в последнее время появились обращения от киевлян с вопросами как можно продать квартиру.

В основном, этой темой интересуются те, кто выехал в Европу, и нуждается в средствах на обустройство новой жизни.

Якобы, люди готовы отдавать недвижимость в столице за полцены или даже дешевле. Скажем, по единичке в хрущевке озвучивался ценник в 15 тысяч долларов, хорошую квартиру в новостройке владелец готов отдать за 50 тысяч.

То есть, по сути, начинают сбываться прогнозы, которые риэлторы давали еще до войны: о том, что в случае эскалации люди будут готовы продавать квартиры и по 10 тысяч долларов.

Можно ли в войну оформить сделку купли-продажи

Ирина Луханина говорит, что продать квартиру в Киеве сейчас попросту нереально — рынка фактически нет, сделки не совершаются. "Возможно, кто-то из уехавших собственников и был бы заинтересован в срочной продаже даже с большим дисконтом, но вот где найти покупателя — вопрос открытый. Сделка, даже если ее удастся провести, крайне рискованная. После отмены военного положения ее можно оспорить. Поэтому найти покупателя можно разве что по договоренности, между своими",— отмечает Луханина.

Впрочем, технически сделки купли-продажи недвижимости с недавних пор все же возможны. На днях Минюст открыл реестры недвижимости, правда, доступ к ним имеют только уполномоченные регистраторы, которых по стране не так много. "Также убрали региональную привязку, чтобы в каком-нибудь селе на относительно тихой Западной Украине не начали массово переоформлять права собственности на недвижимость. Тем не менее, оформить сделку купли-продажи все же возможно",— говорит Кравец.

Также, как рассказал нам киевлянин, который пытается сейчас продать квартиру, риэлторы предлагают разного рода схемы, в частности, оформить доверенность, предварительный договор или завещание на покупателя. Понятно, что продать жилье по таким схемам можно только с существенным дисконтом. Озвучиваются даже суммы на 60% ниже довоенной цены.

Впрочем, президент Ассоциации риэлторов Украины Юрий Пита уверен, что в войну сделки по недвижимости являются рискованными как для покупателей, так и для продавцов. Поэтому советует до отмены военного положения их не совершать.

"Согласно статьи 233 Гражданского кодекса сделка может быть признана судом недействительной, если заключена под воздействием тяжелых обстоятельств, к которым можно отнести и войну",— отметил Пита.

Что будет с ценами на квартиры

Понятно, что в войну продажи квартир, даже по супер-низким ценам и без юридических барьеров, вряд ли будут массовыми.

Но, как говорят эксперты, появившаяся тенденция снижения цен может получить дальнейшее развития и после войны.

Особенно, если владельцы недвижимости в Украине, которые выехали за границу, не будут спешить с возвратом на родину.

"Не исключено, что на первом этапе после войны цены на недвижимость снизятся",— говорит Луханина.

Впрочем, по ее словам, эта тенденция вряд ли будет долгосрочной, так как с учетом разрушения жилищного фонда возникнет дефицит квадратных метров. Поэтому ценники на недвижимость, после спада, могут пойти в рост.

"Похожая тенденция наблюдалась в Донецке, когда после событий 2014-2015 года квартиры там резко подешевели, а затем начали дорожать. Правда, на прежний уровень они так и не вышли",— отмечает Луханина.

Риэлторы допускают, что сразу после войны квартиры в Киеве можно будет купить с дисконтом до 50%, а затем они могут подорожать на 20% и остановиться на том уровне, с которого начался бурный рост в прошлом году, который еще тогда эксперты назвали необоснованным.

При этом Юрий Пита прогнозирует рост цен на недвижимость в западных областях, причем, уже в ближайшее время.

"В западных областях наблюдается тенденция увеличения спроса на жилье на вторичном рынке. До конца марта количество вынужденных переселенцев здесь достигнет полумиллиона человек. Около 3% могут быть заинтересованы с покупке жилья. Поэтому цены на наиболее востребованные форматы — комнаты и 1-2 комнатные квартиры — могут вырасти на 3-7%",— считает Пита.

Впрочем, что будет с ценам на недвижимость после войны во многом зависит от экономической ситуации в стране. "Если власти вытянут экономику, не исключено даже подорожание жилья, но на спаде людям просто не за что будет покупать квартиры",— подытожил Кравец.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, что происходит на рынке недвижимости западных областей, куда украинцы бегут от войны.

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