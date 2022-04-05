Россия готовит в Мариуполе провокацию с использованием убитых мирных жителей города. Противник намерен обвинить в смерти гражданских Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину. Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия "асвабадителей" наглядно показала, что на самом деле представляет собой "руZZкий мир" - убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин. Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах", - указано в сообщении.

По данным СБУ, главная задача российской пропаганды на данный момент - переключить внимание мировой общественности и россиян с фото и видео убитых мирных жителей в Буче. Для этого сейчас готовят "основу", рассказывая на федеральных каналах РФ о зверствах ВСУ по отношению к собственному народу. В СБУ считают, что в ближайшем будущем российские пропагандисты намерены собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их в роли массовых жертв украинских войск.

Для этого в последнее время все чаще распространяются тезисы, о том, что "украинцы используют мирных жителей как живой щит". Представители службы безопасности настаивают на том, что эти утверждения противоречат как минимум сообщениям о необходимости хоронить родных и близких прямо во дворах Мариуполя из-за постоянных обстрелов и авиаударов со стороны РФ.

"Так что планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства - очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит. Зато мы сделаем все, чтобы каждый оккупант ответил за совершенные зверства", - добавили в СБУ.

Напомним, 3 апреля с освобожденных от россиян территорий Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Это те самые несчастные мирные жители Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Часть тел уже осмотрели прокуроры и другие специалисты, продолжаются судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщала "Страна", Министерство обороны России опровергает обвинения в массовых убийствах людей в Буче и заявляет, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".

Также "Страна" писала, что The New York Times 5 апреля опубликовала спутниковые снимки улиц Бучи с телами убитых мирных жителей. Они сделаны еще до того, как российские войска покинули город.

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