Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров во вторник, 5 апреля.

По ее словам, эвакуированы 3 846 человек. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 216 человек (из Мариуполя - 1496 человек, из городов Запорожской области Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь - 720 человек).

Колонна из 7 автобусов, двигавшаяся в Мариуполь в сопровождении сотрудников Междурнародного Красного креста, из-за блокирования в городе Мангуш была вынуждена вернуться.

По дороге в Запорожье этими автобусами эвакуировали мариупольцев и бердянцев. За колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей, которые сейчас проходят контроль в пунктах пропуска в Васильевке. В ближайшее время 400 человек будут в Запорожье.

Также она заявила, что из Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, отправленных утром в Бердянск. Ими прибыли 150 человек.

Из Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного Луганской области эвакуировали 1080 человек.

Кроме того, Верещук сообщила, что в Украине уничтожено минимум 26 тысяч кв. м жилья, 533 учреждения образования, 196 больниц, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов, 10 военных аэродромов, 129 заводов и предприятий, более 22 тысяч км дорог, 226 мостов и мостовых переходов.

Прямые потери инфраструктуры на 1 апреля оцениваются в 68 млрд долларов, опосредованные потери - 600 млрд долларов.

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