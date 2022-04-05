Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля. Если до этого срока не будет мирного соглашения, то, по его мнению, начнется партизанская война.

Об этом Арестович заявил в эфире национального телемарафона.

"Сейчас они пытаются взять Мариуполь и делать козни в зоне ООС. Это означает, что в ближайшие недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего востока и они или пойдут на мирный договор, или станут. Активная фаза закончится к середине апреля, а дальше - "партизанка", которая будет доедать остатки их войск. У нас два варианта - или мы добиваем их полностью, ценой жертв, или мирный договор и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим", - говорит Арестович.

Напомним, ранее Арестович спрогнозировал, от чего зависит окончание войны с Россией.

Также Арестович объяснил, почему Украина не сообщает о своих потерях в войне.

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