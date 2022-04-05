Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли спрогнозировал, что боевые действия в Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет.

Об этом военный сказал, выступая 5 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"В Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно", - заявил Милли.

По его словам, "речь идет об очень продолжительном конфликте, начатом Россией".

"Считаю, что НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнеры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в это на протяжении значительного времени", - добавил глава КНШ.

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