В Белом доме считают, что война в Украине может растянуться на месяцы или дольше
В Белом доме считают, что дальнейшее развитие военных действий в Украине может измеряться "месяцами или дольше".
Об этом на совместном брифинге 4 апреля с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше", - сказал Салливан на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, следующая стадия операции РФ в Украине может приобрести затяжной характер.
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