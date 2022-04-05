Вероятность конфликта между "великими державами" растет, поэтому США должны создавать как можно больше военных баз в Восточной Европе.

Об этом заявил начальник Генерального штаба США Марк Милли.

"Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается", - сказал Милли.

По его словам, Россия и Китай - "глобальные державы", каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и cтремится фундаментально изменить cложившийся мировой порядок. Милли предложил создавать новые постоянные военные базы в Восточной Европе, но с ротируемым личным составом.

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