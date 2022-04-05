Президент Владимир Зеленский заявил, что отечественные олигархи за время войны вели себя по-разному, а выводы по этому поведению он будет делать уже после войны.

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

"Они вели себя по-разному. Выводы будем делать, когда победим. Абсолютно по-разному. Как и положительно некоторые, некоторые неожиданно стали героями, а кто-то перестал быть крепким человеком", - сказал Зеленский.

При этом он осудил "людей, которые выезжали с деньгами"во время войны. Среди них были и депутаты Рады.

"Есть люди, которые выезжали с деньгами, и много людей таких было. Неприятно, что среди таких людей были люди, которые были депутатами Верховной Рады или их родственники, выезжали с деньгами. Это самая неприятная часть. Мы знаем, кто выезжал, понимаем. Есть предприниматели, которые прятались за той или иной деятельностью, вроде бы деятельностью ради Украины, ехали за границу, несмотря на свой возраст", - сказал Зеленский.

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