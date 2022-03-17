Российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман в интервью Bloomberg рассказал, как живёт в Лондоне после западных санкций. Сейчас его счета заморожены, он не может даже оплачивать услуги уборщицы. Он тяжело переживает санкции и не знает что делать.

"Страна" приводит главные заявления Фридмана из интервью Bloomberg.

Вторжение стало неожиданностью, а санкции - шоком

25 февраля в письме сотрудникам он назвал конфликт "трагедией" и сказал, что "война никогда не может быть ответом". Тем не менее, он и его партнер Петр Авен оказались под санкциями. Слушая объяснения адвоката о заморозке счетов и запрете на поездки, он впал в шок: "Фридман едва мог разобрать слова". "Я был в шоке" - сказал он.

ЕС не понимает, как работает власть в РФ "и это опасно"

"Если ответственные люди в ЕС считают, что из-за санкций я мог бы обратиться к господину Путину и сказать ему прекратить войну, и это сработает, тогда, боюсь, у всех нас большие проблемы. Это означает, что те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как работает Россия. И это опасно для будущего", - говорит он.

Вместе с тем, Фридман заявляет, что никогда не виделся с Путиным, а важность встреч Авена и Путина ставит под сомнение.

"Дистанция власти между господином Путиным и кем-либо еще подобна расстоянию между Землей и космосом", - говорит он, добавляя, что "сказать что-либо Путину против войны, для кого бы то ни было, было бы своего рода самоубийством".

"Я не понимаю логики, стоящей за моим наказанием. Общее восприятие обычных жителей Запада таково: "О, эти жадные олигархи могли бы подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился". Почему они так думают?", - спрашивает Фридман.

Состояние олигарха уменьшилось, а сам он сидит без налички

По данным Bloomberg, до войны состояние Фридмана оценивалось в 14 млрд долларов. Сейчас - около 10 млрд. Его средства заморожены, ограничен доступ к наличным. Когда Великобритания последовала примеру ЕС и 15 марта ввела санкции против Фридмана, его последняя рабочая банковская карта в Великобритании была заморожена.

Чтобы потратить на что-то деньги, ему нужно теперь посылать запрос в госорганы, и правительство определит, насколько та или иная трата является разумной. Ему теперь "грозит" жизнь на пособие в 2500 фунтов, что не позволит ему даже оплатить услуги уборщицы.

"Может быть, мне стоит самому прибраться в доме... Это прекрасно. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя мужчинами, но после 35 лет это неожиданно", - передает слова Фридмана журналистка.

Санкции введены против Фридмана и его партнера Петра Авена, но не Альфа-Банка

ЕС ввел санкции против Фридмана и Авена как физических лиц, но Альфа-банка, который генерировал большую часть их богатства, санкции коснулись незначительно.

"Выскакивают и другие несоответствия. США, Великобритания и ЕС ввели санкции против Алишера Усманова; ему заблокирован доступ к его яхте и частному самолету, но США немедленно развернулись и выдали лицензии, позволяющие некоторым из его компаний продолжать вести бизнес. Ряд громких целей избежали ограничений. Контролируемый государством Газпромбанк в значительной степени остался нетронутым из-за его центральной роли в торговле газом в Европе", - пишет Bloomberg.

Близость к Вашингтону не обеспечила иммунитет

"Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что нас нельзя наказать", - говорит Фридман. - "В программе стипендий Альфа, вероятно, сотни выпускников, многие из которых довольно успешные люди".

Bloomberg пишет, что в течение 20 лет он и Авен совершали ежегодные поездки в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса и аналитическими центрами в попытке развить то, что Фридман называет "конструктивными отношениями" между американцами и россиянами в сфере бизнеса.

Сейчас он в отчаянье и сказал Bloomberg: "Я не знаю, как жить. Я не знаю. Я действительно не знаю".

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