Журнал Forbes обновил глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. Первую строчку в нем занял основатель SpaceX и Tesla Илон Маск (его состояние оценивается в $219 млрд), вытеснив с нее основателя Amazon Джеффа Безоса. Он с $171 млрд теперь находится на втором месте.

В списке самых богатых людей мира, как и в прошлом году, находятся семеро украинцев. Однако из списка выбыл экс-президент Петр Порошенко, а свое место в нем получил соучредитель британского финтех-стартапа Revolut Влад Яценко.

Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Самым богатым украинцем, по данным Forbes, остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $4,2 млрд он занимает 687 место. В прошлом году он находился на 327-м месте, а его состояние составляло $7,6 млрд.

На втором месте среди украинцев, как и в 2021-м, Виктор Пинчук. У него $1,9 млрд, он 1569-й в общем рейтинге ($2,5 млрд и 1249 место в прошлом году).

На третьем месте, как и в прошлогоднем списке украинских долларовых миллиардеров, Константин Жеваго. У него $1,4 млрд, он 2190-й в общем рейтинге ($2,3 млрд и 1362 место в прошлом году).

Четвертый среди украинцев Вадим Новинский, который в прошлом году замыкал список самых богатых украинцев: $1,3 млрд и 2190-е место ($1,4 млрд и 2141-е место в 2021 году).

Далее в рейтинге украинских миллиардеров расположился соучредитель британского финтех-стартапа Revolut Влад Яценко, в этом году он дебютировал в списке. У него $1,1 млрд, в глобальном рейтинге он занимает 2448-е место.

Далее следуют: Геннадий Боголюбов $1,1 млрд, 2448-е место (против $1,7 млрд и 1750 места в прошлом году) и Игорь Коломойский - $1,0 млрд и 2578-е место ($1,7 млрд, 1833 место в 2021-м).

Напомним, после начала вакцинации от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров.

Также мы писали о том, что по данным Forbes, перед вторжением РФ в Украину российские миллиардеры за месяц потеряли $28 млрд.