Журнал Forbes дал оценку потерь активов украинских олигархов с начала войны в Украине.

В частности, стоимость активов стоящего на первой ступени рейтинга украинских богачей Рината Ахметова уменьшилась более чем в три раза. Если в феврале 2022 года его состояние оценивали в $13,7 млрд, то почти за три недели войны оно "похудело" до $4,2 млрд.

Обеднел также и Игорь Коломойский, активы которого в феврале 2022 года оценивали в $1,8 млрд. Сейчас их стоимость сократилась до $1 млрд.

Не сладко приходится и Петру Порошенко, потерявшему половину своего состояния. В феврале он владел $1,6 млрд, а теперь у него осталось $0,7 млрд. Почти в таком же положении находится и Сергей Тигипко, активы которого за три недели с полутора миллиардов долларов подешевели до $0,6 млрд.

Более чем на треть уменьшилось состояние Виктора Пинчука - с $2,6 млрд до $1млрд. Почти вдвое беднее стал Геннадий Боголюбов, который еще в феврале владел активами на $2 млрд, а на сегодняшний день в его "кармане" остается $1,1 млрд.

Вдвое беднее стал Вадим Новинский - в феврале его капитал оценивали в $3,5 млрд, а сейчас только в 1,3 млрд. Константин Жеваго теперь владеет лишь $1,3 млрд, а три недели назад его состояние составляло $2,1 млрд.

Существенно подорваны дела у Александра и Галины Герег, которые за время войны стали беднее более чем на треть - их капитал с $1,8 млрд снизился до $0,5 млрд.

Отметим, не пострадали за время войны в Украине активы молодых миллиардеров Максима Литвина ($4млрд), Влада Яценко ($1,1 млрд), Алексея Шевченко ($4 млрд). Все они являются IT-предпринимателями и работают на глобальном рынке.

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