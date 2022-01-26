Российские миллиардеры потеряли почти $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины. Так, с конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг богатейших людей страны, снизилось на $27,9 млрд.

Об этом со ссылкой на рейтинг Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, пишет Forbes.

По информации журнала, на состоянии бизнесменов сказалось падение фондовых индексов, вызванное геополитическими рисками из-за возможной агрессии России против Украины. За точку отсчета журнал взял 20 декабря прошлого года, авторы фиксировали на этот день курсы валют и котировки акций. По подсчетам Forbes, с тех пор состояние сократилось у 76 российских миллиардеров.

В первой десятке оказались:

основной владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон - минус $2,1 млрд за месяц; общее состояние - $25,5 млрд;

член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко - минус $1,9; общее состояние - $22,8 млрд;

член Совета Федерации Сулейман Керимов, семья которого контролирует "Полюс" - минус $1,8 млрд, общее состояние - $13,1 млрд;

основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов - минус $1,7 млрд, общее состояние - $24,5 млрд;

основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов - минус $1,6 млрд, общее состояние - $1,9 млрд;

владелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко - минус $1,5 млрд, общее состояние - $23,9 млрд;

основатель TCS Group Олег Тиньков - минус $1,43 млрд, общее состояние - $5,4 млрд;

глава ММК Виктор Рашников - минус $1,3 млрд, общее состояние - $11,3 млрд;

совладелец LetterOne и "Альфа Групп" Михаил Фридман - минус $1,12 млрд, общее состояние - $13,9 млрд;

глава и основной владелец "Норильского Никеля" Владимир Потанин - минус $1,1 млрд, общее состояние - $25,5 млрд.

В относительном выражении больше других состояние сократилось у Свердлова (акции Arrival за месяц упали на 46%), основателя "Яндекса" Аркадия Воложа (на 26%) и Тинькова (на 21%). При этом, отмечает Forbes, падение состояния Свердлова не связано с геополитическими рисками: акции Arrival падают из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

Напомним, в Пентагоне не видят признаков неминуемого "российского вторжения" в Украину.

Также мы писали о том, что Данилов вновь заявил, что подготовки России к вторжению в Украину он не видит.